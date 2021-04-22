بعد الاتفاق على تصنيعه في مصر.. ماذا نعرف عن لقاح "سينوفاك" الصيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقيتين بين شركة (فاكسيرا) الحكومية، وشركة سينوفاك الصينية، لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتوسيق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر، بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

فماذا نعرف عن لقاح "سينوفارك" الصيني؟

أنتجت شركة سينوفاك الصينية لقاحا حمل اسم "كورونافاك" ويعمل باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض.

ويعتمد اللقاح الصيني طريقة تقليدية للتلقيح تُستخدم بنجاح في العديد من اللقاحات المعروفة مثل تلك المرتبطة بداء الكلب.

ولعل أبرز مميزات اللقاح أنه يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة 2 - 8 درجات مئوية، على النقيض من ضرورة تخزين لقاح "موديرنا" عند -20 درجة مئوية، ولقاح فايزر عند -70 درجة مئوية.

لكن فعالية هذا اللقاح الصيني تبدو منخفضة عن مثيله من اللقاحات الأخرى، إذ أظهرت نتائج التجارب الطبية السريرية التي أجريت في البرازيل وإندونيسيا أن لقاح "كورونافاك" حقق نسبة فعالية تراوحت بين 50 و78%.

ولم تنشر سينوفاك حتى الآن النتائج العالمية لتجارب المرحلة الثالثة على لقاحها لكن تمت الموافقة على استخدامه بصفة استثنائية في دول من بينها البرازيل وإندونيسيا وتركيا.

وسبق أن قالت وزيرة الصحة أن التعاون سيتم من خلال مصنع "فاكسيرا"، بطاقة 20 مليون جرعة في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا في السنة.