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الإدارية العليا تنظر دعوى تفسير حكم المعاشات اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات.

تأتي الدعوى لتصحيح شكل الدعوى، بإسم عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذى تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلى الذى وافته المنية الشهر الماضى.

وأكد عبد الغفار مغاورى، المحامى مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيره صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، فى حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول على الصورة التنفيذية، ويسعى عدد من المتدخلين انضماميًا فى دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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