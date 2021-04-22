مزقها أمام أطفالها وجلس بجوار جثتها.. مسلسل تعذيب انتهى بجريمة في نهار رمضان بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

٦ سنوات كانت عمر زيجة سائق وفتاة تصغره بـ١٢ سنة. خلافات متكررة كانت لسان حال الزوجين رغم أنهما رزقا بأربعة أطفال لكن وصلات الضرب أضحت من نصيب الزوجة لينتهي الأمر بجريمة قتل مؤسفة في نهار الشهر الكريم.

داخل شقة بسيطة بشارع (١٠) بمركز الوراق شمال الجيزة، تزوجت "مروة" من سائق يدعى "ا" باحثة عن حياة يسودها الحب والتفاهم.

كللت الزيجة بـ٤ أطفال أكبرهم بالصف الأول الابتدائي وأصغرهم عامين لكن هذا لم يمنع السائق من مسلسل الاعتداء عليها بالضرب بشكل متكرر تاركا علامات في جسدها.

مع تكرار وصلات الضرب، تعددت مرات ترك الزوجة المغلوبة على أمرها للمنزل والعودة إلى بيت أسرتها هربا من جحيم "أبو العيال".

تصف جارتها مأساتها قائلة: "لما كانت تكون مه غضبانة أو مطلقة مكنش بيصرف على عياله جنيه" مضيفة: "أبوها راجل كبير في السن وأمها متوفية وملهاش حد".

ظهر اليوم الأربعاء، تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بشارع ١٠.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع والمقدم هاني مندور كشفت عن مقتل ربة منزل تدعى "م.م." أمام أطفالها على يد زوجها "ا.ع." سائق.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أن المتهم دائم الشجار مع الضحية، وأنه مزق جسد زوجته بـ١٧ طعنة لشكه في سلوكها.

وتكون الرائد حسان الدجوي والنقيب محمد حربي معاوني مباحث الوراق من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهم أنهى حياة زوجته التي تصغره بنحو ١٢ سنة، وجلس بجوار جثتها وانتظر حضور الشرطة للقبض عليه رافضا الهرب مبررا السبب "شاكك أنها بتكلم رجالة على واتس آب".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.