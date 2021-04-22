شكرا لقرائتكم خبر عن طب بنها تعقد الاجتماع السنوي للنيابة لتعيين 60 طبيبا و14 معيدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية الطب والمستشفيات الجامعية ببنها، برئاسة الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الأربعاء، الاجتماع السنوى للنيابات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 60 طبيبا مقيما و14معيدا أكاديميا طبقا للخطة الخمسية الجديدة وفقاً لقرار مجلس الجامعة رقم (147) لسنة 2017.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد جودة وكيل الكليه لشؤون الطلبة والتعليم، والدكتورة نرمين عدلى وكيل الكليه لشؤون البيئة، والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات العليا، بحضور الهيئة الإدارية للشؤون القانونية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

وقال «القاضى»، إن الأطباء الذين وقع عليهم الاختيار سيحملون على عاتقهم الراية لاستمرار الملحمه الطبية غير المسبوقة، مشيدا بموقف الطلبة الإيجابى في استقبال ومساعدة مصابى حادث قطار طوخ.