شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان مستشفى السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعايةالصحية، أعمال تطوير مستشفي المصح البحري بنطاق حي المناخ، وكذلك أعمال التطوير التي تتم بالجناح البحري في مستشفي السلام بورسعيد، لزيادة القوة الاستيعابية.

وشملت الجولة التفقدية بمستشفى السلام المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العنايات المركزة للكبار والأطفال ولحديثي الولادة)، كما تضم أقسام الباطنة والقلب، الأوعية الدموية، الأطفال، العمليات، الجراحة العامة والمناظير، العظام والقلب والصدر، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، الأشعات، والمعامل والتحاليل)، لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة الآمنة للمواطنين.

يشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته 80 سريرا، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.