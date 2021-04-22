شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يستقبل فريق الإدارة المركزية للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس فريق من الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة بمستشفى السويس العام، وتأتي الزيارة للوقوف على متابعة عمل هيئة التمريض والتدريب على رأس العمل ومهارات التواصل في التعامل مع الجمهور.

رحب الحفناوي بالفريق، وأكد أن التمريض الواجهة المشرفة للمنظومة الطبية بالكامل ويتحملوا الكثير من الأعباء من أجل المرضى ولهم الفضل الأكبر في تخفيف المعاناة عن المرضى ومواكبة الجديد في مهنة التمريض من خلال عقد دورات تدريبية بشكل دوري خاصة مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستقدم خدمة طبية مميزة خلال الفترة القادمة وأهميته في مساعدة المرضى وتوعيتهم ودوره الفعال في حل أي معوقات داخل بيئة العمل، مؤكدين أن نجاح المنظومة الصحية تقع في المقام الأول على عاتق التمريض بنسبة كبيرة بالتعاون مع الزملاء من الأطباء لذا لابد من تضافر جميع الجهود للنهوض بالتمريض في ظل دخول التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القادمة وتقديم خدمة لائقة لمتلقي الخدمات الصحية بكافة أشكالها.