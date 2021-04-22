شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة: استعدادات مكثفه لحفل ختام الأنشطة الطلابية بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها لتكريم طلابها المتميزين بالأنشطة الطلابية تقديرا من الجامعة لمجهودتهم في إعلاء اسم جامعة قناة السويس بكافة المحافل التي يشاركون بها.



وتابع أن التكريم سيتم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ووفقا للتدابير التي اتخذتها الجامعة لمواجهة المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا. وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التكريم سيكون للمتميزين في الأنشطة للعام الأكاديمي 2020-2021 وسيتم وفقا للشروط الموضوعه وأهمها أن يكون الطالب مقيد بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2020 -2021 وحاصل على بطولة رسمية معترف بها وليست ودية وان يكون الطالب حصل على أحد المراكز الثلاث الأولى.



يأتى حفل ختام الأنشطة الطلابية بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة وبالتعاون مع منسقى الأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة ومعاهدها وبمشاركه متميزه لإتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب الجامعة، جدير بالذكر أن حفل ختام الأنشطة الطلابية يقام سنويا لتكريم الطلاب المتميزين وينظمه قطاع التعليم والطلاب بجامعة القناة.