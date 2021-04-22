شكرا لقرائتكم خبر عن هل خروج المرأة متعطرة في نهار رمضان يُفطر؟.. واعظة بالأزهر تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الداعية أسماء أحمد، واعظة بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز وضع المرأة لأي عطور عند خروجها من المنزل في نهار رمضان أو غيره من أيام السنة، مشيرة إلى أنه يمكن للنساء استعمال الروائح داخل بيوتهن، لافتة إلى أن السيدة التي تتعطر للخروج تأثم على ذلك، ولكنها لا تُفطر بسببه، كما أن من يستنشق العطور غير مفطر أيضا.

وأضافت «أحمد»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز وضع المرأة لروائح عند خروجها من المنزل في رمضان وغيره، لأنه يتسبب في لفت النظر إليها، ما يثير فتنة، مشيرة إلى أنه يمكن للنساء استعمال إحدى وسائل مزيل العرق، لتجنب الروائح الكريهة، التي تزعج من حولها، وتسبب لها حرجًا.

وتابعت: «العطر الخفيف الذي لا يثير الغرائز ليس ممنوعا، وإنما الممنوع هو ما يؤدي إلى الافتتان أو يثير الغرائز، أو يلفت الأنظار الشهوانية إلى المرأة».