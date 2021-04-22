شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: من يسئ لخير أجناد الأرض «ملعون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن بعض قوى الظلام والفئات الضالة تسيء إلى خير أجناد الأرض من الجيش المصري، وهذا يعد جريمة مذكورة في القرآن الكريم، ومن النادر من يتحدث في هذه الجريمة.

وتابع «كريمة»، لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن جماعة من المنافقين كانوا يطلقون الشائعات على الجيش الإسلامي في عهد النبي محمد (ص)، فنزل قوله تعالى: «لئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تقتيلا».

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية مشتتة الآن ما بين تركيا وقطر وأمريكا وبريطانيا، ويعملون على إصدار شائعات عن خير أجناد الأرض، وحكم الله فيه أنهم «ملعونون»، مثلما ذكرة الآية سالفة الذكر.

وذكر «كريمة» أن جبل الطور يقع غرب المدينة المنورة، ولذلك كان يسمي الرسول أهل مصر بأهل الغرب، مشيرًا إلى أن الرسول (ص) قال في فضل مصر: «إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا، فإن فيها خير جند الله».

وتابع «كريمة» أن الإخوان حاولوا أن يضعفوا هذا الحديث رغم أنه جاء من 9 طرق صحيحة وطريق واحد ضعيف، معقبًا: «شوف الحقد اللي فيهم».

ولفت إلى أن هناك أحاديث كثيرة تحدثت عن فضل الجيش المصري مثل قول الرسول (ص): «اتخذوا منهم جندَا كثيفًا»، فقال سيدنا أبوبكر: «ولم يا رسول الله؟»، فقال الرسول (ص): «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة»، معقبًا: «ده قدر مصر، أن نكون في رباط إلى يوم القيامة».