شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان مستشفى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية اليوم الأربعاء بإجراء جولة ميدانية لتفقد مستجدات العمل بمستشفى ٣٠ يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، رافقهم خلالها الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

وتابع محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية كافة الأعمال التي شهدتها مستشفى ٣٠ يونيو الجديدة، التي كان متوقف العمل به منذ ١٢ عاما سابقة، وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى ٣٠ يونيو ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أنه يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى ٣٠ يونيو أحد الصروح الطبية وأول مستشفى على محور ٣٠ يونيو، لافتا أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ساهمت في تحقيق طفرة طبية وصحية كبرى لم تشهدها بورسعيد.من قبل على كافة المستويات .

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بمستوى تنفيذ مستشفى ٣٠ يونيو وسرعة إنجاز الأعمال، لافتا أن العمل كان متوقف لفترة طويلة، لكن في ظل منظومة التأمين الصحى الشامل حدثت طفرة في مستوى المستشفيات والوحدات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



المساحة الكلية لمستشفى ٣٠ يونيو تبلغ ٦١٠٠ م٢، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة. بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.