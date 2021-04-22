شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: رسالة السيسي إلى رئيس النيجر تتناول أخر مستجدات ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها.

يأتي ذلك في إطار الحرص المصري على التشاور مع النيجر في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حالياً في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية.

يأتي لقاء شكرى مع رئيس النيجر في خامس محطات الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل المقابلة بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تولي الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في النيجر.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري حرص، في هذا السياق، على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر، خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضًا العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.