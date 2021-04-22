شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى الرئيس السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير الخارجية⁧‫ سامح شكري،‬⁩ الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي ماكي سال.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

كان وزير الخارجية قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى داكار ضمن جولته الأفريقية الحالية التي تتضمن عددًا من الدول الأفريقية الشقيقة، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.