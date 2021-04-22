شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تؤكد توقيع عقود لإنشاء شبكتين فى المساعيد والشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء هناك اهتمام كبير بقطاع الكهرباء والقيادة السياسية تدعمه وتعتبر الطاقة أمن قومى والنمو الكبير والخطوات التي تخطوها الدولة المصرية في هذا القطاع كبيرة جدا ولدينا تطوير في الشبكات ولابد أن تصل الكهرباء لأهالينا في كل منطقة وتشمل منطقة شمال سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: خلال الـ7 سنوات الماضية تم توقيع عقود لإنشاء شبكتين في المساعيد والشيخ زويد والربط بينهما بكابلات أرضية وتكلفتهم تتخطى مليار و600 مليون جنيه كمرحلة أولى لكى تصل الكهرباء لشمال سيناء.

وتابع:عمليات التفجير التي حدثت والتعدى على الأبراج الهوائية كان من ضمن التحديات الكبيرة جدا والحمد لله التأمين العسكرى التي تقوم بها القوات المسلحة ساهمت في الاستقرار والتنمية في سيناء بشكل عام مثل الأنفاق تحتاج للكهرباء بشكل كبير والمشروعات وتجمعات البدو والمصانع كلها تحتاج على الكهرباء، وتم إنفاق حوالى مليار جنيه تم استثمارها في هذه المنطقة الحيوية.