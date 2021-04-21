شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 42 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على 42 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 2495 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1250عقدا موزعا (885 مباني+ 365 زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.