شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 3287 طن قمح محلي لصوامع وبناكر الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن الصوامع استقبلت اليوم 3287 طن أقماح محلية من المزارعين، وذلك من خلال لجان تسلم القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأوضح سعدالله أنه من المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 74702 فدان.

وأضاف أن المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية يعملون على قدم و ساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيهات للأردب.

بدوره، قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الاسكندرية، أنه تم بدء موسم حصاد محصول القمح فى المحافظة رسمياً بحصاد 2000 فدان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المنزرعة هذا العام 2021 حوالي 74 ألفا و702 فدان.

وأضاف أن تأخر حصاد القمح فى الاسكندرية عن محافظات الوجه القبلى، نظراً لكونها محافظة ذات طبيعة جغرافية خاصة نتيجة انخفاض درجات الحرارة لديها وتأخر زراعة القمح مقارنة بالمحافظات الاخرى، مشيراً الى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.