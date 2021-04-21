شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أراضي مقابر في برج العرب بالإسكندرية .. تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن فتح باب الحجز لـ 18 قطعة أرض مقابر مسلمين بمساحة 40 مترا مربعا، خلال الفترة من 20 أبريل حتى 10 مايو المقبل.

وأصدر «الجهاز» بيانا، اليوم الأربعاء، أوضح فيه أن التخصيص سيكون بنظام «الانتفاع»، منوها أن كراسة الشروط والمواصفات تتوافر بمقر الجهاز مقابل مبلغ 200 جنيه للكراسة على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط خلال الفترة المحددة من 20 أبريل حتى 10 مايو المقبل.



وحدد الجهاز شروط حجز أراضي المقابر كالتالي:



- أن يكون المتقدم من قاطني «برج العرب الجديدة – القرى السياحية – العلمين الجديدة – محافظة الإسكندرية».

- يشترط لحجز المقبرة أن يكون شخصا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى أو أرض» له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر»، طبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

- يجري التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين ينطبق عليهم الشروط.

- يجري الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.