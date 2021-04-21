شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 40 طالبًا في الوادي الجديد بمسابقة «المبدع في اللغة الإنجليزية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية، التي استهدفت طلاب المراحل التعليمية المختلفة؛ الابتدائية من الصف الثاني حتى السادس، والإعدادية والثانوية وطلاب التربية الخاصة، بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وقال، إنه تم فوز 40 طالبا وطالبة من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة ومراحلها التعليمية المختلفة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، التربية الخاصة. وأوضح تكريم جميع الطلاب الفائزين بجميع الإدارات التعليمية ومنحهم جوائز المسابقة.