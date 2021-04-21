شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مستعدون لأي صدمة يمكن حدوثها نتيجة ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مصر مستعدة لأي صدمة يمكن حدوثها نتيجة عملية ملء سد النهضة الإثيوبي، مضيفا: «في نفس التوقيت جميع مؤسسات الدولة تعمل في هذا الملف وتتحرك لتأمين الأمن المائي المصري».

وأوضح غانم، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لن يحدث أي ضرر على مصر بسبب سد النهضة.. الأمن المائي المصري محفوظ.. إن شاء الله مش هتحصل أي أزمة».

وتابع: «نفذنا العديد من المشروعات التي أنفقت الدولة عليها مليارات بهدف تعزيز المنظومة المائية في مصر، مثل تأهيل الترع والري الحديث والتوسع في استخدام الصرف الزراعي وغيرها، بحيث نتعامل مع أي صدمة أو أزمة مائية أو أي تحديات».