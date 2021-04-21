شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات غذائية على الأسر أولى بالرعاية ومصادرة شيش بمركز سمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف النصر، رئيس مدينة سمسطا ببني سويف، إنه تمت متابعة توزيع المساعدات الغذائية المجانية والمقدمة من جمعية دار الأورمان وصندوق تحيا مصر بتوزيع كراتين وفراخ مجمدة على الأسر الأولى بالرعاية بقرية سربو وكوم النور ونزلة سعيد، فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية برفع القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية والجمع من المنازل وتفريغ الحاويات من محيط المدارس ودور العبادة وقرى المركز والتي على إثرها تم توريد 110 طن قمامة لمصنع إعادة التدوير، فضلاً عن تمهيد شوارع قريتي الشنطور ودشطوط وصيانة 145 كشاف إنارة بمناطق متفرقة من دائرة المركز.

وذكر أنه تمت مصادرة شيش بإحدى المقاهي بقرية مازورة خلال حملة ليلية لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم العامة والكافيهات والمولات التجارية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات التجارية،

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقًا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.