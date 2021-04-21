شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تؤكد التزام المساجد بضوابط صلاة التراويح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء التزام المساجد على مستوى المحافظ بضوابط صلاة التراويح التي وضعتها وزارة الأوقاف. وأكد بيان صادر عن المديرية، أن رواد المساجد بمحافظة شمال سيناء يؤدون صلاة التراويح وفق خطة الوزارة المعلنة بإتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة.

أضاف البيان: «أظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة التراويح وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري، ما أكدته جميع الإدارات، كما أشاد رواد المساجد بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة لحمايتهم من فيروس كورونا».

وشدد البيان على استمرار المساجد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تقوم لجان المتابعة بالمديرية وبالإدارات التابة لها بمتابعة المساجد والتأكد من تطبيق تعليمات الوزارة، لافتة إلى إغلاق المساجد المخالفة للتعليمات وإحالة القائمين عليها للشؤون القانونية.