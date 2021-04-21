شكرا لقرائتكم خبر عن حكم رسمي.. مجلس الدولة يقرر: هل يحق للمواطنين عدم دفع إيجار المحلات بسبب خسائر كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء، من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط من مارس حتى يونيو ٢٠٢٠ أثناء الحظر بكورونا، فيما رفضت الفتوى إعفاء محل خضروات وآخر أدوات تجميل من القيمة الإيجارية عن الفترة نفسها، لعدم حدوث خسارة فادحة.

جاء في الفتوي أن ثمة قرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء الذي فرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، في بداية أزمة كورونا، ثم تدرج الفتح التدريجي للأنشطة، وكان الغلق أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق حتى تاريخ استئناف النشاط.

وأما بخصوص نشاط منظفات وأدوات تجميل، وآخر نشاط محل خضروات وفاكهة، واللذان تقدما بطلبي الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كاملة للمحلين الخاصين بهما اعتبارًا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، ولما كان المحلان يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية خلال المواعيد المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وأن تلك القرارات نظمت تداول السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع السلع، ومن ثم لم يحدث لهذين المحلين غلق كامل وإنما كان خلال ساعات محددة فضلاً عن عدم ثبوت خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد في هاتين الحالتين؛ الأمر الذي لا وجه لإعفائهما من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو تخفيضها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.