شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر من أضرار انخفاض السكر في الدم: «ينهي حياة المريض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفرق بين أعراض السكر المرتفع والمنخفض.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن ارتفاع السكر في الدم لا يقلق بشكل كبير، مقارنة بانخفاضه الذي من الممكن أن يودي بحياة المريض.

وأشار إلى أن أفضل من يشخص انخفاض السكر المريض، من خلال ظهور أعراض عليه كالتعرق والشعور بالجوع والرعشة، محذرا من خطورة انخفاض السكر في الدم بسبب أن المخ يُعد أكثر الأعضاء استهلاكا للجلوكوز وحال انخفاضه لن يعمل.