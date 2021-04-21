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حسام موافي يحذر من أضرار انخفاض السكر في الدم: «ينهي حياة المريض»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفرق بين أعراض السكر المرتفع والمنخفض.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن ارتفاع السكر في الدم لا يقلق بشكل كبير، مقارنة بانخفاضه الذي من الممكن أن يودي بحياة المريض.

وأشار إلى أن أفضل من يشخص انخفاض السكر المريض، من خلال ظهور أعراض عليه كالتعرق والشعور بالجوع والرعشة، محذرا من خطورة انخفاض السكر في الدم بسبب أن المخ يُعد أكثر الأعضاء استهلاكا للجلوكوز وحال انخفاضه لن يعمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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