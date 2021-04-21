شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف بالأنف والعين.. حسام موافي يكشف أعراض نقص الصفائح الدموية.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن انخفاض الصفائح الدموية من أسباب إصابة المريض بنزيف الدم.

وتابع خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «من أعراض نقص الصفائح الدموية النزيف من الأنف والعين ومع البول»، محذرا من الإصابة بنقص الصفائح بعد تخطي عمر 70 عامًا.

وأوضح أن نقص الصفائح الدموية قد يكون بسبب مشكلة في نخاع العظام.

واضاف حسام موافي، إن بعض مرضى السكري يعانون من ارتفاع وانخفاض مفاجئ في السكر.

وتابع موافي «السكر الذي يرتفع وينخفض بشكل مفاجئ يطلق عليه الهش»، مشيرا إلى أن السكر من الأمراض المناعية.

وحذر مرضى السكر الهش قائلا «خطير جدا، ويحتاج إلى وقت وجهد كبير لضبط جبار لجرعة الأنسولين».