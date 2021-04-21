شكرا لقرائتكم خبر عن تحركت الشظية بعد 4 أعوام .. الوكيل البابوي يزور أحد مصابي «تفجير المرقسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس القمص أبراَم إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، وفد كنسى،ضم القس بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة بالأسكندرية، وعماد فاجر مسؤول العلاقات العامة بالبطريركية، اللواء شريف الحسيني بمستشفى الشرطة للاطمئنان على صحته عقب إجرائه عملية جراحية لإزالة إحدى الشظايا التي تحركت بعد 4 أعوام.

وخلال الزيارة أبلغ القمص ابرام اميل تمنيات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للواء شريف الحسينى بالشفاء العاجل، وكان في استقباله مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

يذكر أن اللواء الحسيني كان قد أصيب في حادث تفجير الكنيسة المرقسية يوم أحد الزعف 9 أبريل 2017.