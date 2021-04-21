شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي يحذر من التجمعات في رمضان : الوسيلة الأخطر لانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا في هذه الفترة، لافتا إلى أن الزيادة ملحوظة قبل حلول شهر رمضان.

أضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية: «هذه الزيادة في الأعداد حتى لا تؤثر على الحياة العامة في مصر، علينا أن نقلل من ممارسة تقاليدنا وعاداتنا الاجتماعية بقدر المستطاع في شهر رمضان».

تابع: «نحذر من التجمعات في شهر رمضان لأنها الوسيلة الأخطر لانتشار كورونا، أعداد الإصابة لن تقل إلا بمزيد من وسائل الوقاية، ومن كرم ربنا على المصريين أن معظم الحالات بسيطة أو متوسطة».