شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تزعم: الملء الثاني لسد النهضة لن يُسبب ضررًا كبيرًا لمصر والسودان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، الأربعاء، أنه لا احتمال لمشاركة أي أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة.

وقال ريكي، في مقابلة مع فضائية «العربية» الأربعاء، إن بلاده لا ترى سببًا لإخراج مفاوضات سد النهضة خارج مظلة الاتحاد الأفريقي.

ونفى تسبب بلاده في عرقلة المفاوضات بشأن السد، مُعلنًا عزمها استئناف المباحثات مرة أخرى وانفتاحها على مشاركة المعلومات بشأن سد النهضة.

وزعم السفير الإثيوبي أن عملية الملء الثاني لسد النهضة لن تسبب ضررًا كبيرًا على دولتي المصب (مصر والسودان)، مؤكدًا عزم بلاده البدء في عملية الملء الثانية في يوليو وأغسطس المقبلين.

وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة لن يأتي بضرر كبير على مصر والسودان، مؤكدا أن بلاده ترحب بمفاوضات سد النهضة مع القاهرة والخرطوم و«سنسعد بالتوصل لاتفاق».

وأضاف: «ما زلنا نؤمن بالمبادرة الأفريقية لوساطة مفاوضات سد النهضة»، مؤكدا أن أديس أبابا ليست مسؤولة عن عرقلة مفاوضات سد النهضة الثلاثية.

وتابع: «منفتحون على مشاركة المعلومات بشأن سد النهضة».

ولفت إلى أن إثيوبيا بعثت رسالة لمجلس الأمن لتوضيح موقفها من قضية السد بعد إعلان مصر والسودان نيتهما رفع الأمر له.

ويعد الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.

وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.