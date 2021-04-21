شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إتمام 40% من مشروع تطوير ميدان محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بمشروع تطوير ميدان وتخطيط ميدان محطة مصر، بلغت نحو 40% لافتًا إلى أنه وعد المواطنين أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عام واحد، مشدداً على أن الأعمال تسير أفضل من المعدل الزمني المحدد.

وأوضح "الشريف"، الأربعاء، أن هناك متابعة لحظية من قبل جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لأعمال التطوير التي تتم بالميدان، ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أنه تم وضع ساعة عد تنازلي بالميدان لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال حضوره حفل إفطار وتوزيع وجبات الإفطار على العاملين في موقع العمل بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر اليوم الاربعاء، في إطار تفقد أعمال المشروع والوقوف على معدلات الإنجاز به،حيث رافقه في الجولة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وقدّم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمشروع مشيداً بحرصهم الشديد على العمل الدؤوب وزيادة معدل الإنجاز خلال شهر رمضان المعظم لإنهاء كافة الأعمال في الوقت المحدد.

وأكد المحافظ على أنه وجه بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوي المحافظة، مشددا على سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتطوير الميادين، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ على مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

وكان محافظ الإسكندرية أطلق في نهاية يناير الماضي إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.، حيث يتكون المشروع من 4 مراحل، تشمل إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات «الأجرة» والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

محافظ الإسكندرية: إنهاء 40% من مشروع تطوير ميدان محطة مصر .. وتوجيهات بزيادة معدل الإنجاز في رمضان (صور)

محافظ الإسكندرية: إنهاء 40% من مشروع تطوير ميدان محطة مصر .. وتوجيهات بزيادة معدل الإنجاز في رمضان (صور)

محافظ الإسكندرية: إنهاء 40% من مشروع تطوير ميدان محطة مصر .. وتوجيهات بزيادة معدل الإنجاز في رمضان (صور)