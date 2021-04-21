شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع وانضباط الأسواق في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية مساء الأربعاء، بمنطقة ميدان البساتين بمدينة الخارجة، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع وتناسب أسعارها.

ووجّه بتكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها للمواطنين ومحاربة إرتفاع الأسعار من خلال التوسع في فتح المنافذ لبيع الخضروات والفاكهة التي يتم زراعتها بالمحافظة وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.