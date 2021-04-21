شكرا لقرائتكم خبر عن فجر مديرية أمن القاهرة ولُقب بالشيطان.. من هو الإرهابي محمد السيد منصور في الاختيار 2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 ظهور الإرهابي محمد السيد منصور الطوخي الملقب بـ «أبوعبيدة» وهو مسؤول عن العمليات بالمنطقة المركزية، وتمكنت الأجهزة الامنية من تحديد تحديد مكانه وقتله في عين بمنطقة شمس بعد نفذ عدة علميات ارهابية في محافظات القاهرة القليوبية والجيزة

من هو أبوعبيدة؟.. «المصري اليوم» تواصل نشر معلومات عن الشخصيات التي وردت في مسلسل الاختيار 2.

1-هو محمد منصور الطوخى ملقب أبوعبيدة تولي منصب قائد المجموعة التي كانت تضم هشام عشماوي.

2- أول ظهور له كان بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس عام 2013، وهرب إلى سيناء ثم انضم للتنظيمات التكفيرية.

3-يعد أحد أخطر العناصر الإرهابية التي كانت التي اتخذت القاهرة الكبري مكانا لتنفيذ أعمالها الارهابية.

4- تلقى تعليمات بتشكيل خلية إرهابية في القاهرة، أصبحت جزء من تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابي.

5- تم اطلق عليه لقب «شيطان التفجيرات» ويتزعم خلية إرهابية في وسط القاهر استهدفت عدد كبير المؤسسات الحيوية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

6- كان على علاقة قوية بقائد تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعي توفيق محمد فريج زيادة،الذي قتل في العريش في احدي المواجهات الأمنية.

7- كان متخصص على تفخيخ السيارات وصناعة المتفجرات للتنظيم من أجل القيام وتنفيذ أعماله الإرهابية

8- أحد المتهمين في حادث تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، بعد ان قام بتفخيخ السيارة التي انفجرت أمام مدخل المديرية.

9- وتم قتله في تبادل اطلاق النيران مع الأجهزة الأمن بإحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس عام 2014.

10- في 2014 اعلنت وزارة الداخلية عن مقتل أبوعبيدة خلال مطاردته، الثلاثاء، في منطقة عين شمس شرق القاهرة.

وقالت الت وزارة الداخلية في بيان لها في هذا التوقيت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تردد «أبوعبيدة» على إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، وأنه عقب تقنين جميع الإجراءات وأثناء محاولة ضبطه خلال سيره بتلك المنطقة بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته طبنجة التي بادلته إطلاق النار، ولقي مصرعه في الحال.

وأشار البيان إلى أن محمد السيد منصور الطوخي يعد من أخطر العناصر الإرهابية والمتورطة في ارتكاب حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

مسلسل الاختيار 2 تاليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، بطولة عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وإياد نصار واحمد مكي وبشري ورياض الخولي.