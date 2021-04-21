شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الشهيد شراب الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء يفتتح المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، مسجد الشهيد محمد سمير شراب بالعريش، الجمعة.

وعقب الافتتاح يحضر المحافظ صلاة الجمعة في المسجد حيث تتحدث خطبة الجمعة عن أيام العزة والنصر في شهر رمضان الفضيل، وعلي رأسها انتصار العاشر من رمضان.

ومن المنتظر أن يحضر الافتتاح كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية.