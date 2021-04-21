قتلها وجلس بجوار جثتها.. كواليس جديدة في مقتل سيدة بـ١٧ طعنة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في اتهام سائق بقتل زوجته بمركز الوراق شمال المحافظة، لشكه في سلوكها.

وتبين أن المتهم أنهى حياة زوجته التي تصغره بنحو ١٢ سنة، وجلس بجوار جثتها وانتظر حضور الشرطة للقبض عليه رافضا الهرب مبررا السبب "شاكك إنها بتكلم رجالة على الـ "واتس آب".

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بشارع ١٠.

تحريات العقيد احمد الوليلي مفتش القطاع والمقدم هاني مندور كشفت عن مقتل ربة منزل تدعى "م.م." على يد زوجها "إ.ع." سائق.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أن المتهم دائم الشجار مع الضحية، وأنه مزق جسد زوجته بـ١٧ طعنة لشكه في سلوكها.

وتكون الرائد حسان الدجوي والنقيب محمد حربي معاوني مباحث الوراق من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.