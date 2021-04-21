الشك القاتل.. سائق يمزق جسد زوجته بـ١٧ طعنة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق حياة زوجته بمركز الوراق شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، لشكه في سلوكها.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بشارع ١٠.

تحريات العقيد احمد الوليلي مفتش القطاع والمقدم هاني مندور كشفت عن مقتل ربة منزل تدعى "م.م." على يد زوجها "إ.ع." سائق.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أن المتهم دائم الشجار مع الضحية، وأنه مزق جسد زوجته بـ١٧ طعنة لشكه في سلوكها.

وتكون الرائد حسان الدجوي والنقيب محمد حربي معاوني مباحث الوراق من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.