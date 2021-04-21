بـ 22 طربة حشيش.. الأمن العام يضبط تاجر مخدرات في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح رجال الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 22 طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الأفيون، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، 3 سيارات، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.