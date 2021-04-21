هرب 9 سنوات وخان صديقه.. إحالة قاتل والدته خنقا "بوسادة" للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة، أوراق موظف لفضيلة المفتى، بتهمة قتل والدته خنقا، خوفا من افتضاح أمره بعلاقته بزوجة صديقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وأوضحت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، أن الموظف المتهم بقتل والدته لرفضها زواجه من سيدة سيئة السمعة، ارتكب جريمته قبل 9 سنوات.

ألقت قوات الأمن القبض على من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين، وتم إعادة فتح التحقيقات في الواقعة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة لسرقة المجني عليها فيما كشفت مناظرة النيابة، أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك. ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشيا فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "هـ. م"، موظف باكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان. وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره.