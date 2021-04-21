ضبط شاب أنشأ منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، من ضبط شخص أنشأ منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بدوندون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام 5 وحدات نانو إستيشن، 21 راوتر، 16 سويتش، 27 أكسس بوينت، 2 كيسة كمبيوتر، 1 جهاز لاب توب، عدد من الوصلات الكهربائية لربط الأجهزة ببعضها.

بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهرياً.

جرى تحرير المحضر الازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.