نشرة الحوادث.. إصابة 100 شخص بحوادث طرق واعترافات المتهم بقتل زوجته بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-حارس جراج يكشف سبب تعذيبه لكلب حتى الموت بالهرم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة.

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-ضربًا حتى الموت.. ضبط 3 متهمين بقتل طفل في مجزر بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمنيا القمح في محافظة الشرقية 3 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل طفلًا يعمل معهم في مجزر بقرية "ميت سهيل"، بسبب خلافات بينهم.

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-مصرع شخص وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأصيب 30 آخرين، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة أبورديس بجنوب سيناء.

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-11مصابًا في تصادم ميكروباص ونصف نقل بالشرقية يغادرون المستشفى

غادر 11 مصابًا في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل مستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية.

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-بالأسماء .. مصرع 3 وإصابة 25 شخصًا في حادث تصادم بـ"صحراوي أسوان"

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، في حادث تصادم، بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة".

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-مصرع طفلة وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 18 من عمال اليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بطريق "الصالحية الجديدة– الصالحية القديمة" بالشرقية.

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-مصرع سيدة وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 15 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص، أمام مدخل قرية "العراقي" بأبو حماد بالشرقية.

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-خناق انتهى بجثة.. اعترافات المتهم بقتل زوجته بأبوالنمرس: "ماتت في إيدي"

أدلى المتهم بقتل زوجته في منطقة أبوالنمرس، باعترافات تفصيلية للجريمة؛ وقال إنها تشاجرت معه بسبب تأخره في شراء دوائها؛ حيث إنها مريضة صرع.

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-13 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يونيو؛ لنظر دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

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