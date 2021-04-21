نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ يشاركون في لقاء تحضيري للحوار المصري الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، في جلسة الحوار التي عقدت بدعوى من من القس الدكتور أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية، رئيس الطائفة الإنجيلية، لتبادل الآراء و التباحث حول كيفية بدء حوار دولي شامل عن طريق المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني، لإظهار الصورة الحقيقية عما يتم في مصر من تنمية شاملة و البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان.

حضر جلسة الحوار كل من النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، ومحمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيريني عضو لجنة العلاقات الخارجية، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وسميرة لوكا مدير الحوار المصري الدولي بهيئة الطائفة الإنجيلية، وهاني لبيب رئيس تحرير جريدة مبتدا، والدكتورة نادية حليم دكتور معهد البحوث الاجتماعية و الجنائية، وسميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار.

واتفق الحضور على أن يكون أي حوار مع المجتمع الدولي على أساس التعاون المشترك بين الدول والاهتمام بحقوق الإنسان، وألا يكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتم الاتفاق على أن يتم إبراز دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب، وأن ما يتم في مصر من تنمية وتقدم في كافة المجالات يجب أن يصل لكل الجهات والمؤسسات الدولية بالصورة الصحيحة.