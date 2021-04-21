"برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ" تعلن تحفظها على رفض المجلس تعديلات التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، عن تحفظه على رفض المجلس تعديلات قانون الثانوية العامة، قائلاً: "كان من المفترض التأني في مناقشة القانون بشكل يسمح بإجراء التعديلات عليه بدلاً من رفضه تماماً من أجل تحقيق الغرض المرجو من القانون"، مشيرا إلى أنه موافق من حيث المبدأ عليه مع إجراء تعديلات تتفق مع بنود الدستور الخاصة بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الثانوية العامة أصبحت "بعبع" بسبب الصعوبات التي يواجهها الطلاب، الأمر الذي يلزم بضرورة إجراء التعديلات على القانون.

وقال رئيس "برلمانية الشيوخ":"على المستوى الشخصي ضد قرار المجلس، والغرض من التطوير يعتبر أمر نبيل".

واستنكر، مهاجمة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لأعضاء مجلس الشيوخ ولجنة التعليم، مفسراً الموقف بأن الوزير يفتقد للخبرة السياسية التي تؤهله لجذب تعاطف الأعضاء، وهو ما اعترف به الوزير نفسه خلال الجلسة عندما قال:"لست سياسيا ولكني أسعى لتحقيق رؤية علمية وتغيير بدعم من القيادة السياسية".