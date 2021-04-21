البابا تواضروس يوقف الاجتماع الأسبوعي بسبب كورونا.. ويشدد على الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

طالب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا والاهتمام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحة الجميع.

وقال البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء الأربعاء، من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بدون حضور شعبي، إنه يمكن للكنائس إقامة أكثر من قداس خلال المناسبات الكنسية المقبلة بحيث تكون سعة الكنيسة ٢٥% فقط من مساحتها، فضلا عن أنه يمكن للشخص أن يشارك في مناسبة واحدة فقط حتى يترك الفرصة لغيره من أجل المشاركة ونوال البركة.

وأضاف أنه مع تزايد أعداد المصابين جراء الموجة الثالثة من الفيروس، ينبغى أن يكون هناك إجراءات قوية من خلال غسل الأيادى باستمرار، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة واستخدام المطهرات.

وتابع: إن الله سمح بوجود وباء مثل كورونا حتى يقوم كل إنسان بضبط بُوصلة قلبه ويعرف أين هى، وتكون الفترة الحالية لمراجعة النفس والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة وعمل الخير باستمرار، فضلا عن الاهتمام بكافة الأمور الروحية.

وأعلن البابا تواضروس توقف الاجتماع الأسبوعي اعتبارا من الأربعاء المقبل، وخلال فترة الخمسين المقدسة التى تعقب عيد القيامة المجيد الذى تحتفل به الكنيسة في الثانى من مايو المقبل.