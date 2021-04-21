وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأربعاء، جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وأعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

وتفقد الوزير، مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98%، موجها بسرعة الانتهاء من نهو المشروع.

وشاهد وزير النقل، أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة، مشددا على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

وعقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم، مؤكدا أن خطة تطوير السكة الحديد، تشمل خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات، وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديد، وتطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة، وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE وإيرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام، وأن تكون العربات إما جديدة أو مطورة.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل، أكد وزير النقل، أن تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير و مختلف و جديد كليا، عما كان يتم قبل ذلك، حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة، وهو مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة، ومن المخطط تخريج أول دفعة منه العام الحالي.

وتابع: "كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة، حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى، كم ايتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان، و مراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئه السكك الحديد، ويتضمن أي تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بند خاص بالتدريب، يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.

وأوضح الوزير، أنه يتم تطوير كافة المستشفيات التابعة لهيئة السكة الحديد وكذلك النوادي التابعة لها، مضيفا:" نحن مصرين على التطوير والتجديد بأبناء السكة الحديد، مشيرا إلى أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات"، على أن تضم لجنة الحوافز أحد العمال ومهندس وإداري، وتضم المشتريات فني ومهندس ومحاسب، مؤكدا على أهمية الانطباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وأشار إلى العامل الذي سيقوم بعمل إضافي سيتم إثابته وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر في حق الراكب، ولابد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين.