شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة يروي مآثر السيدة عائشة النبوية حفيدة النبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة عائشة النبوية الموجودة في مصر التي اشتهرت بنسبتها للنبي –صلى الله عليه وسلم- هي بنت سيدنا جعفر الصادق، وهو ابن محمد الباكر بن علي زين العابدين بن الحسين، وجدها سيدنا الحسين، موضحًا أن الصحابة أكرموا وعظموا أهل البيت لفهمهم أن حب آل البيت من حب النبي - صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن السيدة عائشة زوجة النبي –صلى الله عليه وسلم- كان بينها وبين سيدنا علي بن أبي طالب منذ حادثة الإفك، حيث رأى علي أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان مهمومًا، فقال دعها فإن النساء كثير، وهذه الكلمة أوجعت السيدة عائشة، ولكن عندما بلغها موت علي، حزنت وأكدت أن خصومتهما انتهت، مشيرًا إلى أن سيدنا جعفر الصادق كان قرينًا للإمام أبي حنيفة، وهو صاحب مذهب فقهي موجود إلى الآن وهو مذهب الجعفرية وكان رجل سياسة ولكن تلك السياسة التي تعني رعاية شئون الأمة وليست النزاع على الحكم؛ ولذا أحبه جميع الناس.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السيدة عائشة النبوية كانت ملازمة لأبيها جعفر الصادق، وأخذت منه كل الصفات وأخذت عنه العلم لتصبح من أفقه وأزهد نساء زمانها، وكانت تستقبل رواده وتشارك في جلساته السياسية والأدبية، وهي أخت زوج اسحق المؤتمن زوج السيدة نفسية، منوهًا بأنه عام 145 هجريًا كان هناك واقعة بين مكة والمدينة بطلها محمد بن عبد الله النفس الذكية، ووالده عبد الله المحض بن الحسن المثني وجدته السيدة فاطمة النبوية أم اليتامى المدفونة في مصر، وكان ثقة وعالم وراوي، وكان مقامه بمقام الإمام مالك، والذي ظنه البعض أنه المهدي المنتظر وأحدث ذلك دوشة لأبو جعفر المنصوري، وبحث عنه وعمل مقتلة عظيمة في الحجاز تسمى واقعة فج قتل فيها محمد بن عبد الله النفس الذكية، وبعد هذه الواقعة فرت السيدة عائشة النبوية إلى مصر.

وأوضح، أن السيدة عائشة، لم تبق في مصر كثيرًا وماتت في نفس عام مجيئها لمصر خلال 10 شهور، وماتت بعمر 21-22 سنة، وسميت بعروس آل البيت، فهي لم تتزوج ولم تنجب، مشيرًا إلى أن أحد المؤرخين بحث ووجد جثمان السيدة عائشة، وأكد قطعًا وجود جثمانها، منوهًا بأن مكان قبر السيدة عائشة تميز بتيسير الزواج وتيسر العمرة والحج ببركة السيدة عائشة، منوهًا بأن هناك مشروع كبير لتطوير ميدان السيدة عائشة، وهناك مؤسسة خيرية تقوم بتطوير مسجد السيدة عائشة، ووزارة الأوقاف صدقت على هذا المشروع.