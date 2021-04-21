شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة أسود: أحرص على قراءة القرآن قبل تقديم أي عرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، إنها خريجة كلية الحقوق، بالإضافة إلى حصولها على دبلومة في القانون الدولي وأحمل لقب «مستشار تحكيم دولي»، ولكن فضلت الهواية عن الدراسة، وصرت على خطى عائلتي، وأصبحت مدربة أسود وحيوانات مفترسة، وهي المهنة المكتوبة في بطاقة تحقيق شخصيتها.

وأضافت «كوتة»، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، الأربعاء، أن البعض يخاف من التعامل معي خاصة الرجال، فمهنتى تشكل حاجزًا حديديًا، لكن بمرور الوقت الناس بتعرف أنني شخصية عادية جدا، مشيرة إلى أنها تحرص على قراءة القرآن، وتتفقد الحالة المزاجية للأسود قبل تقديم العروض، حتى تستطيع تقديمها بشكل لائق.

وتابعت: «خروج الأسود عن المألوف يعود ذلك أثناء العرض لظروف خارجية من قبل الجمهور أحيانا أو لنفسية الحيوان، وكان أشهرها ما تعرض له والدي»مدحت كوتة«عندما تعرض لهجوم 16 أسدا خلال العرض، لكن هذا لم يمنعني من الاستمرار في هذا المجال»، مشيرة إلى أنها تعرضت لمثل هذه المواقف الخطيرة، لكنها استطاعت السيطرة عليها، قائلة: «باخد حذري وأتوكل على الله».