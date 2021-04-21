شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزف بشرى سارة تحدث نهاية العام عن سائقي القطارات والعربات القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هيئة السكة الحديد يجب أن تكون في طليعة الهيئات التي تتسابق في خدمة المواطن، خاصة مع تنفيذ خطط الوزارة للارتقاء بجميع عناصر منظومة السكة الحديد، مشددا على عدم مسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام وأن تكون العربات إما جديدة أو مطورة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير اليوم الأربعاء بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد وأعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء ورش عربات الإسباني الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات والتي بلغك نسبة تنفيذها ٩٨٪ حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع، كما شاهد أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة، وأكد عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

ثم عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم، حيث أكد أن قطاع السكة الحديد لديه هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد والتي تشمل خمسة عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات، وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات، وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، وتطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE وايرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين، كما أكد تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام وأن تكون العربات إما جديدة أو مطورة.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل، أكد وزير النقل على تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا وجديدًا كُليًا عمّا كان يتم قبل ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة، وهو مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي.

وأضاف أنه يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تمامًا تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة، حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى، كم يتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن أي تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية يتضمن بندًا خاصًا بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدات الجديدة سواء كانت جرارات أو عربات. وأوضح الوزير أنه يتم تطوير كافة المستشفيات التابعة لهيئة السكة الحديد وكذلك النوادي التابعة للهيئة، قائلًا «نحن مصرون على التطوير والتجديد بأبناء السكة الحديد».

وأشار إلى أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات خاصةً وأنه قد وجَّه بأن تضم لجنة الحوافز أحد العمال ومهندس وإداري وتضم لجنة المشتريات فنيا ومهندسا ومحاسبا، كما أكد على أهمية الانطباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية. وأفاد بأن العامل الذي سيقوم بعمل إضافي سيتم إثابته وفقًا للقانون، مشددًا على أنه «لا مكان لأي مهمل أو مقصر في حق الراكب، ولابد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين».