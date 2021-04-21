شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن تزايد المصابين بالموجة الثالثة من كورونا : تقربوا إلى الله بالصوم والصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا والاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على صحة الجميع.

وقال البابا تواضروس الثاني -خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية بدون حضور شعبي- إنه يمكن للكنائس إقامة أكثر من قداس خلال المناسبات الكنسية المقبلة بحيث أن تكون سعة الكنيسة تضم 25% فقط من مساحتها، وأنه يمكن للشخص أن يشارك في مناسبة واحدة فقط حتى يترك الفرصة لغيره من أجل المشاركة ونوال البركة.

وأضاف أنه مع تزايد أعداد المصابين جراء الموجة الثالثة من الفيروس ينبغى أن يكون هناك إجراءات قوية من خلال غسل الأيادى باستمرار، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة واستخدام المطهرات.

وتابع قائلا، إن الله سمح بوجود وباء مثل كورونا حتى يقوم كل إنسان بضبط بصلة قلبه ويعرف أين هي، وتكون الفترة الحالية لمراجعة النفس والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة وعمل الخير باستمرار، فضلا عن الاهتمام بكافة الأمور الروحية.

وأعلن البابا تواضروس الثانى توقف الاجتماع الأسبوعي اعتبارا من الأربعاء القادم وخلال فترة الخمسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد الذي تحتفل به الكنيسة في الثانى من مايو المقبل.