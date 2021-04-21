شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة أهما إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخدمات الجديدة لأصحاب البطاقات التموينية إليكترونية فى نقاط محددة: