شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة أهما إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.
الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخدمات الجديدة لأصحاب البطاقات التموينية إليكترونية فى نقاط محددة:
- استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية ذات الدخل أو المعاش المنخفض.
- إضافة المواليد الجديدة إلكترونيا للفئات الأولى بالرعاية، وهما من لا يزيد دخله الشهرى عن 1500 جنيه او معاشه عن 1200 جنيه حاليا
- مع بداية شهر يوليو المقبل سيتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى فى إضافة المواليد الجديدة او استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه .
- تفعيل خدمة لأول مره وهى الاستعلام عن الرصيد ،حيث سيتمكن صاحب البطاقة من الدخول على موقع "دعم مصر" ومعرفة رصيده من الدعم المخصص له
- تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على اى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها الى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.