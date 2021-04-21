شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال توريد القمح المحلي بصومعة عتاقة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية التموين بالسويس، اليوم الأربعاء، القمح المحلي من المزارعين، الذي يتم تخزينه بصومعة عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأكد عماد زين العابدين وكيل وزارة التموين بالسويس، أن لجنة استلام القمح المحلي، استلمت أطنان القمح من المزارعين وطبقا للضوابط المقررة من قبل الوزارة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح ويتم فرز واستلامها وتخزينها بصومعة عتاقة بمحافظة السويس بسعة تخزينة 60 ألف طن.

ولفت عماد زين العابدين، إلى أن لجنة استلام القمح المكونة من مديرية التموين وهيئة السلامة والغذاء ومديرية الزراعة وأمين العهده، مؤكدا أن العمل مازال مستمرا على استقبال أطنان القمح المحلي من المزارعين.