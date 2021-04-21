شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة باليوم العاشر من رمضان بـ 78 مدينة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت العامة للمساحة المصرية جدول يظهر مواقيت الصلاة للمسلمين ليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 االموافق اليوم العاشر من رمضان في 78 مدينة موزعة على جميع محافظات مصر، ويحتوي الجدول على موعد شروق الشمس إلي جانب مواعيد الصلوات المفروضة على المسلمين وهي صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب وأخيرًا العشاء.

ويهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة بشكل أكبر خلال شهر رمضان المبارك، وبشكل خاص مواعيد الصلاة التى ترتبط بمواعيد الصيام وهي موعد السحور وكذلك موعد الإفطار، وهما موعد السحور وأيضًا موعد الإفطار، والمتمثلين فى موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب، بالطبع بالإضافة إلي مواعيد الصلوات الأخري وهي الظهر والعصر والعشاء.

وقام موقع دار الافتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة نقلاً عن موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية ج والذى يتضمن مواعيد الأذان عن عائر أيام شهر رمضان المبارك، والموافق يوم الخميس 22 أبريل 2021 في 78 مدينة مصرية.

ويقدم موقع المصري اليوم مواعيد الأذان للصلوات المفروضة على المسلمين بالإضافة إلي موعد شروق الشمس نقلاً عن موقع هيئة المساحة المصرية كالآتي:

مواعيد الصلاة اليوم العاشر من رمضان 2021

المدينة موعد أذان الفجر موعد شروق الشمس موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:49 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:30 م 06:26 م 07:48 م الإسكندرية 03:52 ص 05:25 ص 11:59 ص 03:36 م 06:33 م 07:56 م طنطــا 03:49 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:28 م 07:51 م المنصورة 03:47 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:30 م 06:27 م 07:50 م الزقـازيق 03:47 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:29 م 06:26 م 07:48 م أسيوط 03:56 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:26 م 06:23 م 07:42 م سوهاج 03:55 ص 05:24 ص 11:52 ص 03:23 م 06:20 م 07:39 م بني سويف 03:52 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:47 م المنـيـا 03:56 ص 05:26 ص 11:56 ص 03:29 م 06:26 م 07:46 م قنا 03:52 ص 05:20 ص 11:48 ص 03:19 م 06:16 م 07:34 م أسوان 03:56 ص 05:22 ص 11:47 ص 03:14 م 06:13 م 07:29 م مطروح 04:02 ص 05:36 ص 12:10 م 03:47 م 06:44 م 08:07 م الغردقة 03:46 ص 05:15 ص 11:43 ص 03:15 م 06:12 م 07:32 م الخارجـة 04:03 ص 05:31 ص 11:58 ص 03:27 م 06:25 م 07:43 م الإسماعيلية 03:44 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:26 م 06:23 م 07:45 م دمياط 03:44 ص 05:18 ص 11:51 ص 03:29 م 06:26 م 07:49 م السلوم 04:10 ص 05:44 ص 12:18 م 03:56 م 06:52 م 08:16 م نويـبع 03:38 ص 05:09 ص 11:40 ص 03:15 م 06:11 م 07:32 م حلايــب 03:44 ص 05:09 ص 11:32 ص 02:57 م 05:56 م 07:11 م شرم الشيخ 03:42 ص 05:12 ص 11:41 ص 03:15 م 06:11 م 07:31 م الفـيــوم 03:53 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:30 م 06:27 م 07:48 م 06-أكتوبر 03:51 ص 05:23 ص 11:55 ص 03:31 م 06:27 م 07:49 م كفر الشيخ 03:48 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:29 م 07:52 م الحامول 03:47 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:32 م 06:28 م 07:51 م بلطيم 03:47 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:32 م 06:28 م 07:52 م طابا 03:38 ص 05:10 ص 11:41 ص 03:16 م 06:13 م 07:34 م راس سدر 03:45 ص 05:17 ص 11:48 ص 03:23 م 06:20 م 07:42 م الطور 03:44 ص 05:14 ص 11:44 ص 03:18 م 06:14 م 07:35 م دهب 03:40 ص 05:10 ص 11:41 ص 03:15 م 06:11 م 07:32 م ابوزنيمة 03:45 ص 05:16 ص 11:46 ص 03:21 م 06:18 م 07:39 م راس غارب 03:45 ص 05:15 ص 11:45 ص 03:19 م 06:16 م 07:36 م القصير 03:46 ص 05:14 ص 11:42 ص 03:12 م 06:09 م 07:28 م برنيس 03:46 ص 05:12 ص 11:37 ص 03:04 م 06:02 م 07:19 م سفاجة 03:46 ص 05:15 ص 11:43 ص 03:14 م 06:12 م 07:30 م مرسى علم 03:46 ص 05:13 ص 11:39 ص 03:08 م 06:06 م 07:23 م شلاتين 03:47 ص 05:12 ص 11:36 ص 03:02 م 06:01 م 07:17 م سيدى برانى 04:07 ص 05:41 ص 12:15 م 03:53 م 06:49 م 08:13 م الضبعة 03:58 ص 05:32 ص 12:05 م 03:42 م 06:39 م 08:02 م العلمين 03:57 ص 05:30 ص 12:03 م 03:40 م 06:36 م 07:59 م واحة سيوة 04:14 ص 05:46 ص 12:17 م 03:51 م 06:48 م 08:09 م موط (الداخلة ) 04:09 ص 05:36 ص 12:03 م 03:33 م 06:30 م 07:48 م الفرافرة 04:09 ص 05:38 ص 12:07 م 03:39 م 06:36 م 07:55 م البويطى 04:03 ص 05:33 ص 12:03 م 03:37 م 06:33 م 07:54 م باريس 04:05 ص 05:31 ص 11:57 ص 03:25 م 06:23 م 07:40 م المحلة الكبري 03:48 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:28 م 07:52 م الحمام 03:49 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:32 م 06:28 م 07:51 م نجع حمادى 03:54 ص 05:22 ص 11:50 ص 03:20 م 06:18 م 07:36 م بورسعيـد 03:42 ص 05:16 ص 11:49 ص 03:27 م 06:23 م 07:47 م السـويس 03:45 ص 05:17 ص 11:48 ص 03:24 م 06:21 م 07:43 م العريـش 03:37 ص 05:10 ص 11:43 ص 03:21 م 06:17 م 07:40 م الطور 03:44 ص 05:14 ص 11:44 ص 03:18 م 06:14 م 07:35 م دمنـهـور 03:50 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:34 م 06:30 م 07:54 م ادفو 03:54 ص 05:21 ص 11:47 ص 03:16 م 06:14 م 07:31 م اسنا 03:55 ص 05:22 ص 11:48 ص 03:18 م 06:15 م 07:33 م الأقصر 03:53 ص 05:21 ص 11:48 ص 03:18 م 06:16 م 07:34 م القاهرة الجديدة 03:49 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:29 م 06:25 م 07:48 م توشكى 04:04 ص 05:29 ص 11:53 ص 03:19 م 06:17 م 07:33 م الدلنجات 03:51 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:33 م 06:30 م 07:53 م كاترين 03:42 ص 05:13 ص 11:43 ص 03:17 م 06:14 م 07:34 م السادات 03:52 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:33 م 06:30 م 07:52 م الصالحية الجديدة 03:46 ص 05:19 ص 11:52 ص 03:28 م 06:25 م 07:48 م العاشر من رمضان 03:47 ص 05:19 ص 11:51 ص 03:28 م 06:24 م 07:46 م العاصمة الادارية الجديدة 03:48 ص 05:20 ص 11:52 ص 03:28 م 06:25 م 07:47 م العبور 03:48 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:29 م 06:25 م 07:48 م الفشن الجديدة 03:54 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:29 م 06:26 م 07:47 م المنصورة الجديدة 03:48 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:33 م 06:30 م 07:53 م النوبارية الجديدة 03:46 ص 05:18 ص 11:51 ص 03:28 م 06:24 م 07:47 م بدر 03:56 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 07:55 م بنى مزار الجديدة 03:48 ص 05:18 ص 11:48 ص 03:22 م 06:19 م 07:39 م بورسعيد الجديدة سلام 03:40 ص 05:14 ص 11:47 ص 03:24 م 06:20 م 07:44 م بئر العبدالجديدة 03:46 ص 05:19 ص 11:52 ص 03:30 م 06:26 م 07:49 م توشكى الجديدة 04:05 ص 05:30 ص 11:54 ص 03:20 م 06:18 م 07:34 م حدائق العاصمة 03:45 ص 05:17 ص 11:49 ص 03:25 م 06:21 م 07:44 م رشيد الجديدة 03:35 ص 05:08 ص 11:42 ص 03:20 م 06:16 م 07:40 م رفح الجديدة 03:49 ص 05:22 ص 11:56 ص 03:33 م 06:30 م 07:53 م سفنكس الجديدة 03:48 ص 05:20 ص 11:52 ص 03:28 م 06:25 م 07:47 م شرق العوينات 03:59 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:13 م 06:12 م 07:28 م غرب النوبارية 03:45 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:27 م 06:23 م 07:46 م

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