شكرا لقرائتكم خبر عن «النتائج في متناول أيدينا».. رئيس وزراء إثيوبيا يرد على رسالة السودان بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الأربعاء، إن «افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحا». وفي رده على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أوضح أبي أحمد أن «افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحا، لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ».

وأضاف أبي في الرسالة: «إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا». واعتبر أن إثيوبيا «ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدما هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين».

وأرسل حمدوك في 14 أبريل الجاري دعوات لعقد اجتماع افتراضي، مع رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي أبي أحمد لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، كشف عن عدم تلقي الخرطوم بعد أي رد رسمي من الحكومتين المصرية أو الإثيوبية.