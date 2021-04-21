شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الأربعاء الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر بزيارة إلى كلية الحاسبات والمعلومات لمتابعة أعمال تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية، ورافقه الدكتور السيد محمد أبودهب عميد الكلية وجمال سيد أحمد أمين عام الجامعة المساعد وأحمد الفاضل أمين الكلية .

تأتي الزيارة في إطار حرص الدكتور محجوب، رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية بأعلي جودة ممكنة، تمهيداً لاستخدامها في الفترة القادمة وسعياً لتحويل جامعة الأقصر إلى جامعة ذكية في أقرب وقت ممكن .

وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمعامل والمكاتب الإدارية بالكلية لتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأيضا للوقوف على احتياجات الكلية من أجهزة أو مستلزمات.