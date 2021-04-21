شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. تدريب الفريق الطبى بالسويس على مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس استكمال الدورة التدريبية الخاصة بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بالمنشآت الطبية لليوم الثانى لها وحاضر فيه الحفناوى والدكتور إسلام سيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

شملت الدورة التحدث عن الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بالمنشآت التي يتم فيها تدريب عدد من مشرفات التمريض ومسؤولى مكافحة العدوى بالمستشفيات والمديرية لتدريب الفريق الطبى على معايير مكافحة العدوي وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والعاملين في القطاع الطبي من الإصابة بفيروس كورونا، وشرح وتوضيح الوقاية من العدوى ومكافحتها التي تُوصي بها منظمة الصحة العالمية عند التعامل مع حالات الإصابة المؤكدة والمُشتبه فيها بمرض كوفيد-19.

وكذلك تم شرح آخر مستجدات وتطبيقات وآلية الحد من انتشار العدوى بين المرضى والطاقم الطبي وطرق التزام العاملين بتطبيق سياسات وإجراءات المكافحة في جميع المنشآت الصحية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة للإجراءات بشكل صحيح، والتخلص منها بشكل صحيح وتطهير بيئة العمل بشكل مستمر.